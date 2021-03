Die Luca-App, die unter Beteiligung der Fantastischen Vier entwickelt wurde, gewinnt schnell an Befürwortern. Führende Politiker können sich den bundesweiten Einsatz vorstellen. Auf der Ministerpräsidentenkonferenz mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Mittwoch wurde unter anderem Einigkeit darüber erzielt, eine bessere Möglichkeit zur Kontaktnachverfolgung zu etablieren. Das soll in der Form einer App passieren und bundesweit einheitlich umgesetzt werden, wie NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Donnerstag im Landtag bestätigte. Damit könnten weitere ...

