Nach einer zwischenzeitlichen kleinen Korrektur hat sich der Bitcoin-Kurs inzwischen wieder berappelt. Der Krypto-Hype der letzten Wochen scheint somit intakt. Doch nicht nur der Bitcoin kann von der aktuellen Begeisterung profitieren. Auch zahlreiche andere Blockchain- und Mining-Aktien haben in seinem Fahrwasser in den vergangenen Wochen kräftig zugelegt.? Bitcoin in aktueller Woche wieder zeitweise über 50.000-Dollar-Marke? Preisanstieg bei Bitcoin pusht Kurse von Krypto-Aktien? Firmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...