Hoofddorp (awp) - Bei IGEA-Pharma kommt es zu Veränderungen im Verwaltungsrat. Wie die an der Schweizer Börse SIX kotierte holländische Firma am späten Donnerstagabend mitteilte, scheiden Camillo Ricordi und Barth Armand Green aus persönlichen Gründen aus dem Gremium aus. ht/uh ...

Den vollständigen Artikel lesen ...