Heerbrugg (awp) - Die in der Komponentenfertigung und im Baubedarfshandel tätige SFS-Gruppe hat 2020 trotz Corona-Krise nur einen geringen Umsatzrückgang erlitten. Das Geschäft zog in der zweiten Jahreshälfte deutlich an. Der Reingewinn von SFS sank 2020 gegenüber dem Vorjahr um 10,5 Prozent auf 184,8 Millionen Franken. ...

