- Die US-Indizes fielen gestern und schlossen den dritten Tag in Folge tiefer. Der S&P 500 sank um 1,34%, der Dow Jones fiel um 1,11% und die Nasdaq gab um 2,11% nach. Der Russell 2000 fiel um 2,76% - Die Aktien in Asien notieren ebenfalls niedriger. Der Nikkei fällt um 0,3%, der S&P/ASX 200 verliert 0,7% und der Kospi bewegt sich 0,4% tiefer. Dagegen steigen die Indizes aus China - Die DE30-Futures deuten auf eine schwächere Eröffnung der europäischen Sitzung hin - Die Stimmung an den weltweiten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...