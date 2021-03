Die Erwartungen für die Nonfarm Payrolls vom Februar, die am Freitag, den 5. März, um 14:30 Uhr veröffentlicht werden, sind niedrig und könnten zu niedrig sein. In diesem Fall hat der Dollar ordentlich Spielraum zu steigen, so FXStreet Analyst Yohay Elam. Wichtige Zitate "Die Ökonomen waren in den letzten drei Monaten in Bezug auf die Nonfarm Payrolls ...

Den vollständigen Artikel lesen ...