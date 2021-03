Vancouver, BC (5. März 2021) - BC Craft Supply Co. Ltd. (das "Unternehmen" oder "BC Craft") (CSE: CRFT) (OTC: CRFTF) (FWB: ZZD1) gibt bekannt, dass es im Anschluss an die am 18. Januar 2021 veröffentlichte Pressemitteilung eine endgültige Vereinbarung (die "endgültige Vereinbarung") datiert mit 4. März 2021 unterzeichnet hat, um 100 % der ausgegebenen und ausstehenden Aktien von Ava Pathways Inc. ("Ava Pathways") von Parteien, die mit dem Unternehmen über den Fremdvergleichsgrundsatz verbunden sind, zu übernehmen (die "Übernahme").

Ava Pathways ist ein innovatives Unternehmen mit Sitz in Vancouver, BC, das den therapeutischen wissenschaftlichen Nutzen von firmeneigenen Rezepturen erforscht, die Wirkstoffe aus Pilzen verwenden. Ava Pathways wurde von Wissenschaftlern und Forschern gegründet, die sich auf Neuroplastizität und alternative Wege zur Behandlung von häufigen und zu schwerwiegenden Einschränkungen führenden Krankheiten wie z.B. Depressionen, Angstzustände, PTSD und Drogenkonsum konzentrieren, und zwar durch Behandlungen mit psychedelischen Substanzen. Ähnlich wie bei handwerklich hergestelltem Cannabis benötigen beide pflanzenbasierte Behandlungen ein Versorgungsnetzwerk für den Anbau, um proprietäre Stämme zu erzeugen, die optimale Ergebnisse für den Patienten oder Endverbraucher erzielen. Ava Pathways bietet einen außergewöhnlichen Zugang zu getesteten und standardisierten natürlichen und synthetischen Materialien, die die Herstellung von hochwertigen psychoaktiven und nicht-psychoaktiven Rezepturen ermöglichen.

Bedingungen der Übernahme

Gemäß den Bedingungen der endgültigen Vereinbarung hat BC Craft alle Eigentumsanteile an Ava Pathways erworben, und Ava Pathways ist nun eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von BC Craft. Als Gegenleistung hat BC Craft 41.000.000 Einheiten ("Einheiten") des Unternehmens zu einem angenommenen Wert von $0,105 pro Einheit anteilig an die Aktionäre von Ava Pathways ausgegeben. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie (jeweils eine "Aktie") und einem übertragbaren Warrant auf den Kauf von Stammaktien (jeweils ein "Warrant"), der innerhalb eines Zeitraums von zwei Jahren zum Erwerb einer zusätzlichen Aktie zu einem Preis von $0,14 berechtigt. Das Unternehmen hat sich bei der Ausgabe der Anteile auf die Ausnahme für Übernahmeangebote gemäß Abschnitt 2.16 des National Instrument 45-106 - Prospectus Exemptions (Prospektausnahmen) berufen. In dieser Hinsicht unterliegen die Einheiten nicht einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag.

Der CEO von BC Craft, Matthew Watters, sagte: "Wir sind begeistert, den Abschluss der Übernahme bekannt zu geben und freuen uns darauf, das Team von Ava Pathways in eine neu gegründete Abteilung für Psychedelika innerhalb von BC Craft zu integrieren, die sich auf Forschung und Entwicklung, klinische Studien und Produktformulierung unter Verwendung von Psilocybin, dem Wirkstoff in psychedelischen Pilzen, konzentrieren wird. Wir freuen uns, dass BC Craft im Zuge der sich entwickelnden rechtlichen Rahmenbedingungen innovative Möglichkeiten zur Vermarktung seiner psychedelischen Assets erforschen wird, und sind begeistert, an der Spitze einer Branche zu stehen, die das Potenzial hat, Millionen von Menschen weltweit zu nutzen."

Nähere Informationen erhalten Sie über Matthew Watters, Director, unter der Rufnummer (604) 687-2038

ÜBER BC CRAFT SUPPLY CO.

BC Craft Supply Co. mit Sitz in Vancouver in der kanadischen Provinz British Columbia hat die besten Talente der kanadischen Craft-Cannabis-Branche mit internationaler Reputation vereint. Das Team von BC Craft unterstützt die vertrauenswürdigsten Cannabiszüchter in Kanada beim Übergang in ihre Lieferkette und bringt ihre einzigartigen Züchtungen und jahrelange Erfahrung mit der Pflanze mit ein. Für die Unterstützung bei der Lizenzierung, der Konformität und dem Vertrieb werden sich die Züchter als Lieferanten von BC Craft verpflichten. Damit befindet sich BC Craft in einer einzigartigen Position, um die Premium-Cannabismarke in Kanada zu werden.

Medcann Health Products Ltd., eine Tochtergesellschaft von BC Craft, ist ein von Health Canada lizenzierter Züchter und Verarbeiter mit einer Lizenz für den Verkauf von medizinischen Cannabisprodukten in Kanada.

Klicken Sie hier, um mit BC Craft Supply Co. auf Instagram, Twitter, LinkedIn und Facebook in Kontakt zu treten, und http://www.bccs.co/, um weitere Informationen über das Unternehmen zu erhalten.

KONTAKT

Matthew Watters, Director

Tel.: +1 604-687-2038

E-Mail: mwatters@bccraftsupplyco.com

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als "Regulation Services Provider" bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung, die von der Geschäftsleitung erstellt wurde.

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Aussagen" gemäß der geltenden kanadischen Wertpapiergesetzgebung. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung enthalten Aussagen in Bezug auf die Fähigkeit von Ava Pathways, Zugang zu getesteten und standardisierten natürlichen und synthetischen Materialien, die die Herstellung von hochwertigen psychoaktiven und nicht-psychoaktiven Rezepturen ermöglichen, zu bieten, sowie die Legalisierung und die gesellschaftliche Akzeptanz des aufstrebenden Bereichs der Psychedelika durch die breitere Bevölkerung. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die wesentlichen Faktoren, Erwartungen und Annahmen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht werden, auf Grundlage der Informationen, die dem Unternehmen zum Zeitpunkt der Erstellung solcher Aussagen zur Verfügung standen, angemessen sind, kann im Hinblick auf die zukünftigen Ergebnisse, das zukünftige Aktivitätsniveau und die zukünftigen Erfolge keine Zusicherung gegeben werden; solche Aussagen sind keine Garantie für die zukünftige Leistung.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Schätzungen und Annahmen, die zwar als vernünftig erachtet werden, jedoch bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den Erwartungen in solchen Aussagen abweichen können. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung sind ausdrücklich durch die vorstehenden vorsorglichen Hinweise eingeschränkt und gelten zum Datum dieser Mitteilung. Dementsprechend sollte der Leser kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen setzen. BC Craft lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

