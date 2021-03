Die International School Augsburg (ISA) geht an die Börse. Noch bis zum 9. März können Investoren die Bildungs-Aktie zeichnen. Ausgegeben werden 639.580 Papiere, der Preis je Aktie liegt bei 12,50 Euro. So will die Schule rund 8 Millionen Euro in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...