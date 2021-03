NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Cisco von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 50 auf 55 US-Dollar angehoben. Die Ausgaben der Unternehmen für IT erholten sich schneller als erwartet, der Netzwerkspezialist sei mit der Umstellung auf Mietsoftware auf einem guten Weg und die Aktie im Branchenvergleich immer noch unterbewertet, begründete Analyst Samik Chatterjee in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Neubewertung./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2021 / 21:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2021 / 00:15 / GMT

US17275R1023