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Freitag, 05.03.2021 Börsentäglich über 12.000 News von 657 internationalen Medien
Eilmeldung für Freitag: Nach teils 150% Kursplus an einem Handelstag erneut im Fokus
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WKN: 658450 ISIN: IL0010826506 Ticker-Symbol: RDF1 
Stuttgart
05.03.21
09:38 Uhr
10,100 Euro
+0,300
+3,06 %
Branche
Elektrotechnologie
Aktienmarkt
Sonstige
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