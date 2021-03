Eine Schale aus Wellpappe hat über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg eine bessere Klimabilanz als eine gleichartige Schale aus PET. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Untersuchung der Universität Freiburg. Die Ergebnisse der CO2-Fußabdruckanalyse zeigen, dass der Lebenszyklus einer Schale aus Wellpappe 0,017 kg CO2-Äquivalente erzeugt, die PET-Variante dagegen 0,036 kg CO2-Äquivalente. Die Klimaeffekte einer PET-Schale sind also mehr als doppelt so hoch wie die einer Wellpappenschale, gemessen jeweils von der Herstellung der Verpackung bis zu ihrem "End of Life". Messbarer Effekt durch hohe ...

