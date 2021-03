Pandemie setzt Calida deutlich zu. Dem Bekleidungsunternehmen gelang es aber, den Anteil an online verkauften Kleidern deutlich steigern und letztlich die Erwartungen beim Gewinn zu übertreffen.Sursee - Calida hat im Coronajahr 2020 weniger umgesetzt und deutlich weniger Gewinn erzielt. Die Folgen der Pandemie haben dem Bekleidungsunternehmen mächtig zugesetzt. Dafür gelang es, den Anteil an online verkauften Kleidern deutlich steigern und letztlich die Erwartungen beim Gewinn zu übertreffen. Die Aktionäre sollen dank einer Sonderdividende in den Genuss einer Ausschüttung von insgesamt 1...

