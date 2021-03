Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Notenbanken haben derzeit großen Einfluss auf das Marktgeschehen und die geldpolitischen Entscheidungen, die demnächst anstehen, werden mit Spannung erwartet, so die Analysten der Helaba.Die Vertreter der EZB würden sich bereits in der sogenannten Schweigeperiode befinden. Die nächste Ratssitzung finde kommenden Donnerstag statt und in der Regel gebe es einige Tage vor einem solchen Treffen keine Redebeiträge vonseiten der Notenbanker mehr, die auf die aktuelle Geldpolitik bezogen seien. Zuletzt hätten Meldungen für Irritationen gesorgt, wonach die EZB nicht die Notwendigkeit für drastische Maßnahmen im Kampf gegen den Zinsanstieg sehen würde. Zuvor hätten hochrangige EZB-Mitglieder eine Verschärfung des Expansionsgrads inklusive Zinssenkungen ins Spiel gebracht. Die Verwirrung sei perfekt. ...

