Hamburg (www.anleihencheck.de) - Die langfristigen Renditen sind in den USA in den vergangenen Tagen mit Schwankungen auf einem erhöhten Niveau geblieben und zuletzt leicht gestiegen, so Dr. Cyrus de la Rubia, Chefvolkswirt bei der Hamburg Commercial Bank.Zehnjährige T-Notes würden jetzt bei 1,46% rentieren. Bei den Bundrenditen sehe es ähnlich aus. Zuletzt hätten sie bei -0,31% gelegen. Das anhaltend "hohe" Niveau der Renditen beunruhige offensichtlich einige Aktieninvestoren. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...