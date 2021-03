DJ Tourismusbeauftragter optimistisch bei weiteren Öffnungsschritten

BERLIN (Dow Jones)--Der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung, Thomas Bareiß (CDU), hat sich mit Blick auf mögliche Öffnungen in der Reisebranche vorsichtig zuversichtlich gezeigt. "Ich bin auch optimistisch, weil wir in den nächsten Tagen Schritt für Schritt öffnen", sagte er im ARD-Morgenmagazin. Es gebe die große Hoffnung, bei der nächsten Bund-Länder-Konferenz am 22. März im Bereich Hotels und Gastronomie weiterzukommen.

Bareiß erklärte, er könne den Frust der Branche, die Hygienekonzepte vorgelegt habe, dennoch "sehr gut" nachvollziehen. Immerhin gebe es nun bei der Außengastronomie eine Öffnungsperspektive. Für Hotels und die Innengastronomie sei dies noch nicht möglich gewesen, weil diese Bereiche "eine höhere Gefahrenquelle" darstellten, sagte der parlamentarische Wirtschaftsstaatssekretär.

Laut den Beschlüssen darf die Außengastronomie 14 Tage nach dem ersten Lockerungsschritt - frühestens ab 22. März - ihren Betrieb aufnehmen, sofern die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner niedriger als 50 liegt, bei Werten bis 100 nur mit tagesaktuellen Schnell- oder Selbsttests. Die Hauptgeschäftsführerin des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga), Ingrid Hartges, bezeichnete die Öffnungsperspektive im Deutschlandfunk dagegen als "mangelhaft" und "desaströs".

