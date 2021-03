Andritz hat die an Berli Jucker Cellox in Thailand gelieferte Tissueproduktionslinie am Standort Prachinburi erfolgreich in Betrieb genommen. Die PrimeLineCOMPACT Tissuemaschine weist eine Konstruktionsgeschwindigkeit von 1.900 m/min sowie eine Papierbreite von 2,8 m auf. Die eingebaute PrimePress XT Evo-Schuhpresse sorgt für eine sanfte Entwässerung der Papierbahn bei einem höheren Trockengehalt nach der Presse im Vergleich zu herkömmlichen Pressen. Der 16 Fuß PrimeDry-Stahlzylinder ist komplett aus Stahl gefertigt und verfügt - verglichen mit Gusseisenmodellen - über eine 10-15% höhere Verdampfungsrate, was zu einer 8-10% erhöhten Maschinenleistung führt. Die Kombination der neuesten Schuhpressen-technologie mit einem ...

