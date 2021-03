Am deutschen Aktienmarkt dominieren heute die roten Vorzeichen. 30 Minuten nach Handelsstart notieren lediglich die Deutsche Bank und RWE im positiven Bereich. Die Deutsche Bank profitiert von den steigenden Zinsen - in den USA ist die Rendite für die 10-jährigen Bonds auf 1,55 Prozent und damit auf ein neues Verlaufshoch gestiegen -, was dem Gesamtmarkt allerdings nicht bekommt. Auf der anderen Seite sorgt die Hoffnung auf gute Arbeitsmarktdaten in den USA für etwas Gegenwehr.Am Nachmittag wird ...

