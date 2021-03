Der AUD/USD hat den 55-Tage-MA erodiert, was auf eine weitere Schwäche in Richtung des Februar-Tiefs von 0,7564 hindeutet, so Karen Jones, Team Head FICC Technical Analysis Research bei der Commerzbank. Wichtige Zitate "Der AUD/USD hat begonnen, seinen 55-Tage-MA von 0,7718 zu erodieren, was nach einem wichtigen Wochen-Reversal in der vergangenen Woche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...