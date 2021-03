München (ots) - Die geplanten Themen:Anne Applebaum: "Die Verlockung des Autoritären"Der Bestseller erscheint jetzt auf DeutschWolfgang Niedecken wird 70Ein Portrait über einen Mann mit HaltungBerlinaleWer gewinnt den goldenen BärenJulien BakerQueer und religiös - Ehrliches Songwriting vom neuen Star am MusikhimmelZukünftiges ErinnernDie Arbeit des größten Holocaust Archivs in Arolsen"ttt - titel thesen temperamente" ist am Sendetag ab 20:00 Uhr in der ARD-Mediathek verfügbar.Im Internet unter www.DasErste.de/tttModeration: Max MoorRedaktion: Klaus Reimann (WDR)Pressekontakt:Agnes Toellner, Presse und Information Das ErsteTel: 089/5900 23876, E-Mail: agnes.toellner@DasErste.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/4855714