Mit Pascal Wild und Fabio Cortesi übernehmen die bisher stellvertretenden Leiter von Financial Services & Solutions und Technology Services & Solutions die volle Verantwortung für ihren jeweiligen Geschäftsbereich und werden damit auch in der Geschäftsleitung Einsitz nehmen.Chur - Die Inventx AG verstärkt die Geschäftsleitung: Mit Pascal Wild und Fabio Cortesi werden zwei Führungskräfte aus den eigenen Reihen in das Leitungsgremium berufen. Inventx setzt damit auf Kontinuität und schafft optimale Strukturen für das anhaltende Wachstum. Mit Pascal Wild und Fabio Cortesi übernehmen per 1.3.2021 die bisher stellvertretenden Leiter von Financial Services & Solutions (FS)...

Den vollständigen Artikel lesen ...