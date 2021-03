Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Staatsanleihen der EWU-Kernländer setzten gestern zu einer Erholung an, was zum Handelsschluss jedoch wieder der Vergangenheit angehörte, da US-Renditen nach der Powell-Rede deutlich stiegen, so die Analysten der Helaba.Marktteilnehmer hätten sich enttäuscht, dass der FED-Chef keine klaren Handlungsabsichten kundgetan habe. EZB-Ratsmitglied Klaas Knot habe sich gestern zudem optimistisch zum Wirtschaftsausblick für das zweite Halbjahr 2021 geäußert. Dies würde vom Markt bereits vorsichtig eingepreist werden. Die letzten Daten zu den Anleiheankäufen hätten gezeigt, dass die EZB sich momentan verstärkt auf verbale Interventionen konzentriere, um einem weiteren Zinsanstieg entgegenzuwirken. Sollten die Renditen aber erneut steigen, scheine möglich, dass die Notenbank ihr Ankaufprogramm flexibel nutzen könnte. Diese Flexibilität zu Interventionen hätten in den letzten Tagen einige Notenbankvertreter betont. ...

