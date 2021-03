DJ Volkswagen Kernmarke beschleunigt Wandel zur E-Mobilität

FRANKFURT (Dow Jones)--Volkswagen will den Wandel zur Elektromobilität beschleunigen, hält aber weiter am Verbrennungsmotor fest. Die Kernmarke des Konzerns will den Absatzanteil reiner E-Autos in Europa bis 2030 auf über 70 Prozent steigern, wie Markenchef Ralf Brandstätter während einer Pressekonferenz mitteilte. Bisher lag das Ziel bei 35 Prozent. In den USA und China peilt das Unternehmen im selben Zeitraum einen E-Anteil von mehr als 50 Prozent an. Jedes Jahr will die Kernmarke des Wolfsburger Konzerns mindestens ein neues batterieelektrisches Modell auf den Markt bringen.

Parallel zur beschleunigten E-Offensive soll aber auch die Verbrennerflotte weiterentwickelt werden. Alle Kernmodelle, wie Golf, Tiguan, Passat, Tayron und T-ROC, sollen einmal einen Nachfolger bekommen. "Wir brauchen den Verbrenner noch auf bestimmte Zeit, aber so effizient wie möglich", so Brandstätter. Deshalb bekomme die nächste Generation der Kernprodukte die neuste Generation der Plug-in-Hybrid Technik. Die elektrische Reichweite soll bei bis zu 100 Kilometern liegen.

Zudem bekräftigte Brandstätter die Renditeziele: Die operative Marge soll 2023 bei mindestens 6 Prozent liegen. Die Fixkosten sollen bis 2023 um 5 Prozent sinken, die Produktivität der Werke um 5 Prozent jährlich gesteigert werden.

