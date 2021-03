FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 05.03.2021 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS BT GROUP PRICE TARGET TO 170 (180) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS GAMMA COMMUNICATIONS TARGET TO 1800 (1850) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 3600 (2820) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES QINETIQ PRICE TARGET TO 406 (380) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES TAYLOR WIMPEY PRICE TARGET TO 195 (170) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS ADMIRAL GROUP PRICE TARGET TO 2758 (2872) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES GRAFTON GROUP PRICE TARGET TO 1180 (1050) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE RAISES BT GROUP PRICE TARGET TO 200 (190) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES SCHRODERS PRICE TARGET TO 3270 (3100) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS CRODA INTERNATIONAL PRICE TARGET TO 5750 (5800) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN RAISES ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 1550 (1510) PENCE - 'NEUTRAL' - JEFFERIES CUTS HISCOX PRICE TARGET TO 950 (1000) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES MANCHESTER UNITED PRICE TARGET TO 22 (19) USD - 'BUY' - JPMORGAN RAISES ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 3400 (3000) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES AVIVA PRICE TARGET TO 473 (447) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES BHP GROUP PRICE TARGET TO 2510 (2310) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES GLENCORE PRICE TARGET TO 360 (350) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES MEGGITT PRICE TARGET TO 445 (390) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 7750 (6940) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES SPIRE HEALTHCARE PRICE TARGET TO 177 (175) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RESUMES ASTON MARTIN WITH 'NEUTRAL' - TARGET 1200 PENCE - LIBERUM RAISES B&M PRICE TARGET TO 650 (600) PENCE - 'BUY' - RPT/DZ BANK CUTS FAIR VALUE FOR RECKITT BENCKISER TO 8500 (8800) PENCE - SOCGEN RAISES PRUDENTIAL PRICE TARGET TO 1500 (1250) PENCE - 'HOLD' - UBS CUTS BUNZL PRICE TARGET TO 2000 (2100) PENCE - 'SELL' - UBS RAISES HSBC PRICE TARGET TO 430 (330) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES MELROSE INDUSTRIES PRICE TARGET TO 202 (185) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES SCHRODERS PRICE TARGET TO 4100 (3950) PENCE - 'BUY'



