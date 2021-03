Der Name Yalgogrin ist abgeleitet von dem lokalen Aborigine-Wort für "toter Buchsbaum". Heute ist Yalgogrin Farmland und es existieren ein paar mittelgroße Goldminen in der Gegend, etwa sieben Autostunden von Melbourne entfernt. Auf ihrem Yalgogrin-Projekt startet die kanadische A.I.S. Resources Limited (TSXV: AIS; FRA: A8S) jetzt ihr erstes australisches Bohrprogramm in der Hoffnung, die bemerkenswerten Ergebnisse früherer ...

