Unterföhring (ots) -- Die komplette erste Staffel von "Euphoria" auf Sky Atlantic- Die beiden Sonder-Episoden direkt im Anschluss ebenfalls auf Sky Atlantic- Auch auf Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf verfügbar- Mit Zendaya und Hunter Schafer in den Hauptrollen- Link zu Youtube: https://youtu.be/OS98vFm1sbMUnterföhring (ots) - Sky präsentiert die erste Staffel der HBO-Serie "Euphoria" am Sonntag, 7. März, ab 11.10 Uhr in einer Marathon-Programmierung auf Sky Atlantic. Alle acht Episoden sind hintereinander zu sehen, sowie ab 20.15 Uhr die beiden Sonder-Episoden, die Showrunner Sam Levinson kreierte und produzierte, da wegen der Corona-Pandemie die Dreharbeiten zur zweiten Staffel verschoben werden mussten. Die erste Staffel wird im Anschluss an die beiden Sonder-Episoden ab 22.25 Uhr noch einmal als Marathon gezeigt. Alle Episoden stehen gleichzeitig auch auf Sky Ticket sowie über Sky Q auf Abruf zur Verfügung.Über "Euphoria":Nach ihrem dramatischen Abschied am Bahnhof müssen Rue und Jules (Zendaya, Hunter Schafer) getrennt voneinander Weihnachten verbringen. Rue erleidet einen Rückfall in ihre Drogensucht und trifft in einem Diner ihren Bekannten Ali, mit dem sie über ihre Abhängigkeit diskutiert. Jules blickt indes in einer Therapiestunde mit ihrer Psychologin auf das vergangene Jahr und ihre gemeinsame Zeit mit Rue zurück.Als die Corona-Pandemie 2020 TV-Produktionen in den USA lahmlegte, machte "Euphoria"-Schöpfer Sam Levinson das Beste daraus: Die Folgen für die zweite Staffel seiner emmyprämierten Teenagerdramaserie konnte er wegen der Einschränkungen nicht wie geplant drehen. Also produzierte Levinson zunächst zwei Special-Episoden als Überbrückung zur neuen Staffel - pandemiekonform mit minimaler Besetzung und Crew. Die erste Folge konzentriert sich ganz auf Protagonistin Rue (Zendaya), während die zweite das Geschehene aus Sicht von Rues großer Liebe Jules (Hunter Schafer) reflektiert. In den beiden ruhigen Episoden kommt Levinson seinen Heldinnen psychologisch so nahe wie nie - und macht noch mehr Lust auf die neuen Folgen, die in diesem Jahr entstehen sollen."Euphoria" wurde kreiert, geschrieben und produziert von Sam Levinson. Ravi Nandan, Kevin Turen, Drake, Future the Prince, Hadas Mozes Lichtenstein, Ron Leshem, Daphna Levin, Tmira Yardeni, Mirit Toovi, Yoram Mokady und Gary Lennon zählen ebenfalls zu den Produzenten, Will Greenfield ist Koproduzent.Facts:Originaltitel: "Euphoria: Trouble Don't Last Always / F*ck Anyone Who's Not A Sea Blob", Drama, USA 2020, Spezial-Episoden. Drehbuchautor und Showrunner: Sam Levinson. Ausführende Produzenten: Sam Levinson, Drake, Future the Prince, Ravi Nandan, Kevin Turen, Hadas Mozes Lichtenstein, Tmira Yardeni, Mirit Toovi, Yoram Mokadi, Gary Lennon. Ausstrahlungstermine:Auf Sky Atlantic ab 11.10 Uhr Staffel eins im Marathon, ab 20.15 Uhr, die beiden Sonder-Episoden gefolgt von der ersten Staffel. Auch auf Sky Ticket und über Sky Q abrufbar. Neben bei Kritikern und Zuschauern gleichermaßen beliebten Serien gibt es exklusive TV-Premieren der neuesten HBO-Produktionen wie "Westworld" und "Game of Thrones - Das Lied von Eis und Feuer" zu sehen. Darüber hinaus präsentiert Sky Atlantic HD außergewöhnliche Serien von Showtime, wie z.B. "Billions", Sky Originals aus Italien und UK, wie "Gomorrha - Die Serie" oder "Chernobyl". Alle Serien sind sowohl in Deutsch als auch in englischer Originalfassung verfügbar. 