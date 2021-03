(shareribs.com) London 05.03.2021 - Die Ölpreise bewegen sich am Freitag wieder nach oben. Die OPEC+ Staaten haben sich überraschend für die Verlängerung der Förderkürzungen entschieden. Die Ölpreise haben am Donnerstag erhebliche Kursgewinne verzeichnet und weiten diese am Freitag noch aus. Grund dafür ist die Entscheidung der OPEC+ Staaten, die Förderung von Rohöl im April noch nicht ausweiten zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...