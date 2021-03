Der fränkische DAX Konzern ( ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) konnte Ende Januar ein neues Kaufsignal generieren (blauer Kreis), weshalb wir hier eine Longposition eröffnet hatten. In der Folge kletterte die Notierung bis knapp an die 300 Euro Marke heran, sodaß wir unseren StopLoss zur Gewinnabsicherung bis auf 283,40 Euro nachziehen konnten. In den letzten beiden Börsensitzungen kommt es jetzt aber zu deutlichen Einbußen, sodaß unser Trade gestern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...