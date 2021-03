Die heimische Wirtschaft lag in der zweiten Februarhälfte 2021 um knapp vier Prozent unter dem Vorjahresniveau. "Damit ist die BIP-Lücke aktuell etwas geringer als während der beiden Teil-Lockdowns in der ersten Novemberhälfte 2020 und in den drei Wochen vor Weihnachten 2020", obwohl damals ähnliche Maßnahmen in Kraft waren, schreibt die Nationalbank (OeNB) in ihrer aktuellen Analyse heute Freitag. ...

