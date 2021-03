Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Einkaufsmanagerindices entwickelten sich im Februar uneinheitlich, berichten die Analysten der DekaBank.Nach der starken konjunkturellen Aufholbewegung des zweiten Halbjahrs zeichne sich ab, dass es zu der erwarteten Abschwächung der Wachstumsdynamik komme, ohne dass aber ein Ende des Aufschwungs zu befürchten wäre. Die meisten Volkswirtschaften befänden sich weiterhin in einer Unterauslastung, weshalb eine restriktivere Geldpolitik nicht angezeigt sei, obwohl vor allem in Lateinamerika und Mittel- und Osteuropa der Inflationsdruck zugenommen habe. In Brasilien sei der Druck allerdings so groß geworden, dass hier schon bald höhere Zinsen zu erwarten seien. ...

