Der Jahresabschluss der Lufthansa bietet einige wichtige neue Details. Der Börse war vor allem wichtig zu sehen, wie optimistisch die Chefetage bezüglich des Sommergeschäfts ist und bis wohin man die Kapazitäten im laufenden Jahr ausweiten will, denn die Notierungen haben seit November straff zugelegt, in der Hoffnung auf einen starken Nachfrageboom im europäischen Reisegeschäft im Sommer.Der Rest der Daten ist weitgehend schon vorab bekannt gewesen. Die Zahl der Passagiere fiel im Gesamtjahr um harsche -75 %. Das Frachtgeschäft boomte zwar zeitgleich, konnte den Verlust aus dem deutlich grösseren Passagiergeschäft jedoch bestenfalls leicht abdämpfen. So fiel der Umsatz in 2020 um -63 % auf 13,6 Mrd. Euro, was zu einem negativen EBIT (operatives Ergebnis vor Steuern und Zinsen) von -7,35 Mrd. Euro führte. Nach Steuern blieb ein Netto-Verlust von -6,7 Mrd. Euro stehen.

