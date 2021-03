Nach jahrelanger Konsolidierung gelang den Papieren von Twitter und Snap endlich der Ausbruch. Und dafür gibt es gute Gründe.Die Aktien der sozialen Dienste Twitter und Snap sind exzellente Beispiele dafür, warum man an der Börse einen langen Atem braucht. Beide Papiere gingen nach einem starken Börsendebüt in eine mehrjährige Konsolidierungsphase über. Erst in der Coronakrise gelang dann der operative Durchbruch und die Aktien markierten endlich neue, von den Investoren lange herbeigesehnte Allzeithochs. ...

