Der Rechtsstreit rund um den zehn Milliarden Dollar schweren Cloud-Computing-Auftrag des Pentagon an Microsoft hält an. Aufgrund der Einwände des Konkurrenten Amazon droht der Deal zu scheitern.So will das US-Verteidigungsministerium den ursprünglich an Microsoft vergebenen Auftrag überdenken, wenn das Bundesgericht die Anschuldigung seitens Amazon nicht verwirft. Der E-Commerce-Riese argumentiert, dass sich der damalige US-Präsident Trump unzulässig in den Vergabeprozess eingemischt hat.Laut dem ...

