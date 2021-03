90 der Auftragsforschungsinstitute (Clinical Research Organizations, CROs) vereinheitlichen klinische Abläufe

COVID-19 bringt Fortschritte in den Bereichen Studienbeginn, Kollaboration und Ausführung voran

Auftragsforschungsinstitute machen bedeutende Fortschritte bei der Modernisierung und Verkürzung klinischer Studien, so die Ergebnisse der aktuellen Veeva Unified Clinical Operations Survey: Annual CRO Report (Veeva-Umfrage zu vereinheitlichten klinischen Abläufen: Jährlicher Bericht für Auftragsforschungsinstitute). COVID-19 hat den Bedarf an der schnelleren Durchführung und noch nie dagewesenen Präzision dramatisch gesteigert. Die Ergebnisse von Veeva Systems (NYSE: VEEV) zeigen, dass Auftragsforschungsinstitute entscheidende Maßnahmen ergriffen haben, um die Studiendurchführung zu optimieren. Dazu wurden neue digitale Strategien und Technologien eingeführt, die Informationssilos beseitigen, manuelle Prozesse ersetzen und die Zusammenarbeit bei Studien unterstützen.

Nahezu alle befragten Auftragsforschungsinstitute (90 %) haben größere Initiativen zur Vereinheitlichung der klinischen Abläufe eingeleitet, ein wichtiger Baustein für eine schnellere und effizientere Forschung. Die Bemühungen zur Vereinheitlichung gingen über die internen Systeme und Prozesse der Auftragsforschungsinstitute hinaus. Die Vereinfachung der Zusammenarbeit und des Informationsaustauschs mit Forschungseinrichtungen und Sponsoren wurde von den Auftragsforschungsinstituten durchgängig als einer der Bereiche mit der höchsten Priorität und als Schlüsselfaktor für die laufenden Modernisierungsbemühungen genannt.

Zusätzlich zu den messbaren Fortschritten in allen Bereichen zeigt der Bericht auch, dass die Auftragsforschungsinstitute in allen klinischen Bereichen Optimierungen vornehmen. Die Auftragsforschungsinstitute konzentrieren sich vor allem auf Fragen der Zusammenarbeit und der zielgerichteten Technologie, wenn es darum geht, die Verzögerungen beim Studienbeginn zu beseitigen, die eine der Hauptursachen für Studienverzögerungen sind. Das TMF-Management, ein wichtiger Baustein für den Informationsaustausch, war ebenfalls ein Lichtblick, da die meisten Auftragsforschungsinstitute jetzt eTMF-Anwendungen mit erweiterten digitalen und kollaborativen Funktionen nutzen (70 %, ein Anstieg um 49 Prozentpunkte gegenüber 2014). Ein weiterer Bereich ist CTMS: Auftragsforschungsinstitute steigen auf moderne Lösungen um, um die Einhaltung von Standards, die Transparenz des Studienstatus und die Überwachung zu verbessern.

"Die Branche hat mit beispielloser Innovation und Geschwindigkeit auf die Pandemie reagiert, und im Hinblick auf die Zukunft besteht die Möglichkeit, diese Erkenntnisse zu nutzen, um langfristige Verbesserungen voranzutreiben, die die klinische Forschung schneller machen können", sagte Jim Reilly, Vice President für den Bereich Vault R&D bei Veeva Systems. "Es ist viel versprechend, die Fortschritte zu sehen, die Auftragsforschungsinstitute machen, um den Wechsel zu einer einheitlichen klinischen Landschaft zu ermöglichen, die dazu beitragen kann, dass dies Realität wird."

Die Veeva Unified Clinical Operations Survey: Annual CRO Report untersucht die Fortschritte der Auftragsforschungsinstitute bei der Modernisierung der klinischen Abläufe anhand der Erfahrungen und Meinungen der befragten Auftragsforschungsinstitute weltweit. Die jährliche Studie beschreibt die Treiber, Hindernisse und Vorteile eines einheitlichen klinischen Betriebsmodells aus der Sicht eines Auftragsforschungsinstituts. Darüber hinaus werden die Branchenfortschritte bei der Vereinheitlichung von Systemen und Prozessen für klinische Studien und der stärkeren Einbindung von Stakeholdern während der Studiendurchführung aufgezeigt. Der vollständige Bericht ist online verfügbar unter veeva.com/CROReport.

