Wien (www.fondscheck.de) - Wolfgang Traindl verlässt Ende Februar die Geschäftsführung der Erste Asset Management (Erste AM), so die Experten von "FONDS professionell".Das teile die Fondsgesellschaft in einer knappen Aussendung mit. Seine Agenden übernehme Thomas Kraus, der seit 1.1.2021 die Geschäftsführung der Erste AM erweitere. Kraus verantworte den gesamten institutionellen Vertrieb, den Privatkunden-Vertrieb sowie das Produktmanagement der Erste AM. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...