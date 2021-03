Der US-Dollar wertet vor der Veröffentlichung der Arbeitsmarktdaten für Februar auf Der USD steigt am Freitag gegenüber den meisten Hauptwährungen, nachdem die Treasury-Renditen in die Höhe geschossen sind. Die US-Index-Futures werden gemischt handeln, wobei der US500 zulegt und der US100 etwas nachgibt. Der Bericht zu den Non Farm Payrolls für Februar steht kurz bevor (14:30 Uhr). Der Marktkonsens deutet auf einen Anstieg der US-Beschäftigung um 182 Tsd. hin, aber Anleger sollten im Hinterkopf ...

