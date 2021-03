Ein Auf und Ab bei den Zinsen am Anleihemarkt sorgt für Unruhe am Aktienmarkt. Steigen die Zinsen bei den Anleihen jetzt weiter? Mehr über die Gründe für die Bewegung im Anleihemarkt und mögliche Perspektiven erfahrne Sie in diesem Interview mit Arthur Brunner von der ICF Bank. Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv