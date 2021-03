Am Freitagvormittag notiert der deutsche Leitindex 0,5% schwächer und muss die Marke von 14.000 Punkten erneut abgeben. Anleger scheinen sichtlich dem Wochenende entgegenzufiebern und Gewinne mehrheitlich mitzunehmen. Für Impulse könnten am Nachmittag aber noch die Zahlen zum US-Arbeitsmarkt sorgen. Die meistgehandelten Aktien der Stuttgarter Anleger 1. Siemens Energy (WKN ENER6Y) Wie bereits in den letzten Handelstagen werden auch am Freitag die Papiere des zukünftigen DAX-Mitglieds Siemens Energy ...

Den vollständigen Artikel lesen ...