Die weltweit steigende Nachfrage nach Batterien führt auf Sicht zur Knappheit elementarer Ressourcen, die es zu Herstellung braucht. DeepGreen will diese vom Meeresgrund fördern und strebt jetzt über einen SPAC-Deal an die Börse. Das Potenzial des Unternehmens spiegelt sich auch in der Bewertung wider.Der Zusammenschluss von DeepGreen und der Mantelgesellschaft Sustainable Opportunities Acquisition Corp wird mit 2,9 Milliarden Dollar bewertet. Darin bereits enthalten ist die 330 Millionen Dollar ...

