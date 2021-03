Tesla war 2020 einer der Superstars an der Börse. Schließlich hat sich das Papier in dieser Zeit fast verachtfacht. In den zurückliegenden Tagen stiegen Investoren bei E-Autoherstellern wie Tesla jedoch scharenweise aus. Rund ein Viertel verlor die Aktie des von Elon Musk gesteuerten Konzerns seit dem Allzeithoch. Es mehrten sich zuletzt negative Schlagzeilen. Die Konkurrenz...

