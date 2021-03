Die vergangenen Monate waren für Gold-Inhaber sehr enttäuschend. Der Goldpreis rutschte seit Anfang August um fast 20 Prozent. Auch der Best of Goldminers Index konnte sich dieser Entwicklung nicht entziehen und liegt im gleichen Zeitraum sogar rund 50 Prozent im Minus. Im Index befinden sich insgesamt elf Goldminen-Unternehmen. Wie geht's weiter?Die Aktie von Kirkland Lake Gold hat im Best of Goldminers Index derzeit mit etwas mehr als 28 Prozent die höchste Gewichtung, gefolgt von Barrick Gold ...

