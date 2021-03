In die tiefen unseres Zielbereiches rauscht der Goldpreis um schon bald im Paradies anzukommen. Wo dieses liegt erfahren Sie in folgendem Artikel. Weiter geht es also abwärts, und es scheint fast so, als könnte es dem Goldpreis dabei nicht schnell genug gehen. Somit rutscht der Goldpreis förmlich in den hinterlegten blauen Zielbereich, welcher uns die Türen zum goldenen Paradies öffnen sollte. Wir erwarten primär, dass sich der Goldpreis tief in ...

