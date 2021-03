Porsche hat einen Wechsel im Vorstand angekündigt: Im August geht Einkaufs-Vorstand Uwe-Karsten Städter in den Ruhestand. Bereits im Juni arbeitet sich seine Nachfolgerin Barbara Frenkel in einer Übergabephase in die neue Aufgabe ein. Städter war insgesamt 47 Jahre im Volkswagen-Konzern tätig, 2011 wurde er zum Vorstand für Beschaffung bei der Porsche AG ernannt. In seiner Amtszeit stieg das Einkaufsvolumen ...

