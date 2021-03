Der DXY erreicht über 92,00 ein neues 2021 Hoch - Die nächste Hürde befindet sich am Fibo-Level bei 92,46 - Der DXY beschleunigte seine Aufwärtsbewegung am Freitag und so konnte er über 92,00 ein neues Jahreshoch bilden. Eine Fortsetzung des Aufwärtstrends scheint kurzfristig wahrscheinlich. Allerdings gibt es eine kleine Hürde bei 92,46, wo ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...