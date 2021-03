Regulatory News:

In accordance with Article 5 of EU Regulation n° 596/2014 (Market Abuse Regulation), detailed information is available on the website of Tikehau Capital (Paris:TKO): https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information

Disclosure of shares repurchases from 26 February to 4 March 2021 Name of the issuer Issuer Identity Code (LEI) Trading Day ISIN Aggregated volume per day

(number of shares) Weighted average

price per day Market (MIC Code) TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 26/02/2021 FR0013230612 3546 24.6912 XPAR TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 26/02/2021 FR0013230612 306 24.7000 CEUX TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 26/02/2021 FR0013230612 250 24.6520 TQEX TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 01/03/2021 FR0013230612 22,063 24.2458 XPAR TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 01/03/2021 FR0013230612 307 24.1466 CEUX TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 01/03/2021 FR0013230612 181 24.1663 TQEX TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 02/03/2021 FR0013230612 1,383 23.9980 XPAR TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 02/03/2021 FR0013230612 464 23.8703 CEUX TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 02/03/2021 FR0013230612 236 23.8000 TQEX TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 03/03/2021 FR0013230612 2,099 23.6232 XPAR TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 03/03/2021 FR0013230612 140 23.6000 CEUX TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 03/03/2021 FR0013230612 121 23.6000 TQEX TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 04/03/2021 FR0013230612 5,128 23.3443 XPAR TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 04/03/2021 FR0013230612 386 23.2904 CEUX TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 04/03/2021 FR0013230612 228 23.2851 TQEX TOTAL 36,838 24.0956

View source version on businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20210305005413/en/

Contacts:

Tikehau Capital