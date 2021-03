5. März 2021. FIRST MAJESTIC SILVER CORP. (AG: NYSE; FR: TSX) (das "Unternehmen" oder "First Majestic") freut sich bekannt zu geben, dass seine drei Bergbaubetriebe in Mexiko - die Silber-Gold-Mine San Dimas, die Silber-Gold-Mine Santa Elena und die Silbermine La Encantada - allesamt für ihre nachhaltigen Betriebspraktiken mit dem "Socially Responsible Business Distinction Award 2021" (in der spanischen Landessprache als "Empresa Socialmente Responsable Award" bezeichnet) (die "Auszeichnung") geehrt wurden.

Diese Auszeichnung wird jährlich vom mexikanischen Zentrum für Philanthropie ("CEMEFI") und der Allianz für soziale Verantwortung von Unternehmen ("ALIARSE") verliehen und würdigt First Majestic für seine Unternehmensethik und gute Unternehmensführung sowie sein soziales und ökologisches Engagement an den Betriebsstandorten, an denen das Unternehmen tätig ist. Die Auszeichnung bestätigt First Majestic in seiner Führungsrolle auf dem Gebiet der sozialen Unternehmensverantwortung und wurde dem Unternehmen für die konsequente Transparenz, Umweltverantwortung und Nachhaltigkeit in seinen Betriebsstätten in Mexiko verliehen.

Der Betrieb in San Dimas im Bundesstaat Durango erhielt die Auszeichnung zum zehnten Mal in Folge, der Betrieb in Santa Elena im Bundesstaat Sonora zum siebten Mal in Folge, und der Betrieb in La Encantada im Bundesstaat Coahuila erhielt die Auszeichnung zum ersten Mal.

"Ich bin stolz, dass wir von First Majestic uns dafür einsetzen, in den Kommunen, in denen wir arbeiten, einen positiven und nachhaltigen Eindruck zu hinterlassen", erklärt Keith Neumeyer, President und CEO von First Majestic. "Soziales Management ist ein zentrales Leitprinzip des Unternehmens und wird kontinuierlich in unserer Betriebsführung verankert. Die Anerkennung durch CEMEFI und ALIARSE unterstreicht unseren täglichen Einsatz, mit dem wir Chancen für die soziale, wirtschaftliche und ökologische Entwicklung schaffen wollen. Wir teilen die Auszeichnung stolz mit den Kommunen, mit denen wir zusammenarbeiten."

First Majestic ist ein börsennotiertes Bergbauunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf der Silberproduktion in Mexiko liegt und das seine Unternehmensstrategie konsequent auf die Erschließung seiner bestehenden Rohstoffkonzessionen konzentriert. Das Unternehmen besitzt und betreibt die Silber-Gold-Mine San Dimas, die Silber-Gold-Mine Santa Elena und die Silbermine La Encantada. Die Produktion bei diesen Minen soll 2021 zwischen 12,5 und 13,9 Millionen Unzen Silber bzw. 20,6 und 22,9 Unzen Silberäquivalent liegen.

