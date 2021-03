SHANGHAI (IT-Times) - Die Aktie des chinesischen Elektroauto-Herstellers Nio befindet sich seit dem 9. Februar in einer anhaltenden Abwärtsbewegung. Auch heute gibt das Papier in den USA wieder zweistellig ab. Was dahinter steckt. Die Aktie des chinesischen Elektroauto-Startups Nio Inc. (NYSE: NIO) erreichte...

Den vollständigen Artikel lesen ...