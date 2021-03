In meiner Rubrik "Übrigens…" möchte ich Sie in loser Folge an meinen Gedanken zum Markt, an Hintergründigem und Merkwürdigem zu den Börsen teilhaben lassen. Heute geht es um die aktuellen Zinsängste, welche die Anleger verunsichern und die Kurse hin und her werfen.

Liebe Leserinnen und Leser,

seit einiger Zeit beherrschen Sorgen über einen möglichen Crash die Anleger, ausgelöst durch die aktuell steigenden Zinsen. Blaupause für diese Ängste ist das Jahr 1987, als es nach stark steigenden Zinsen zu dem bekannten Crash im Oktober 1987 kam.

Doch diese Zinsängste, die mit der Furcht vor einer Inflation einhergehen, sind übertrieben. Der Grund ist ganz einfach: Es gibt historisch keinen nachweislichen Zusammenhang zwischen steigenden Zinsen bzw. Preisen und einem Aktienmarkt-Crash!

