"Sofortiges Handeln notwendig", untertitelt das BSI seine Warnung zu den kürzlich bekanntgewordenen Lücken in Exchange-Servern. Patches stehen bereit, müssen aber selbst eingespielt werden. Am Mittwoch hatte Microsoft vier Sicherheitslücken (CVE-2021-26855, CVE-2021-26857, CVE-2021-26858 und CVE-2021-27065) in seiner E-Mail-Software Exchange Server geschlossen. Die sollen aber schon von mutmaßlich chinesischen Hackern ausgenutzt worden sein. Allein in Deutschland sollen laut dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) "zehntausende Exchange-Server" über das ...

