Das Defi-Projekt Meerkat Finance, das erst am Donnerstag auf der Binance Smart Chain (BSC) gestartet war, ist am Freitag überraschend offline gegangen - mitsamt aller Einlagen. Am Freitag, nur einen Tag nach seinem Start, verbreitete Meerkat über seine Telegram-Gruppe eine düstere Botschaft. Man sei gehackt worden, alles sei gestohlen und man sei sehr verzweifelt. Projekt verschwindet spurlos Danach waren die Macher auf Tauchstation gegangen. Der Twitter-Account ist offline, die Website steht zum Verkauf. Auch Binance, der Betreiber der BSC-Blockchain, hat offenbar ...

