Der ATX legte diese Woche weiter leicht zu vor allem dank der erneut starken Performance der Ölwerte, die von hohen Ölpreisen infolge verlängerter Förderbeschränkungen profitierten. Stark gesucht waren auch Automobil- und Tourismuswerte, was sowohl voestalpine als auch DO&CO unterstützte. Positionen in den bisher gut gelaufenen Versorger- und Technologiewerten wurden weiter reduziert, was insbesondere die Verbund-Aktie belastete, die von ihrem Allzeithoch ...

